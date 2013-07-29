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جهود وساطة من رجال أعمال مصريين للاجتماع مع الإثيوبيين بعد عيد الفطر

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جهود وساطة من رجال أعمال مصريين للاجتماع مع الإثيوبيين بعد عيد الفطر جهود وساطة من رجال أعمال مصريين للاجتماع مع الإثيوبيين بعد عيد الفطر

يجرى مجموعة من رجال الأعمال المصريين اتصالات كثيفة مع عدد من المسئولين الحكوميين الإثيوبيين، من أجل استئناف المشاورات بين الجانبين حول سد النهضة الذى أعلنت الإثيوبية بدء تنفيذه بشكل منفرد قبل شهور، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين ممن لهم مشروعات مشتركة بإثيوبيا.

وقالت مصادر مقربة من المفاوضات لـ"اليوم السابع"، إن الجهود تشمل لقاءات على المستوى الرسمى بدأت قبل أيام بزيارة السفيرة منى عمر، المبعوث الخاص للرئيس المؤقت عدلى منصور، والمساعد السابق لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الترتيب عقد اجتماع مشترك مع مسئولين إثيوبيين ومصريين فى إثيوبيا بعد عيد الفطر المبارك، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وكشف حقيقة السد، ومدى تأثيره على حصة من المياه.

وأضافت المصادر، الجهود الدبلوماسية تحتاج إلى تنسيق مع جهود رجال الأعمال المصريين جنبا إلى جنب من أجل الوصول إلى حلول ترضى الطرفين، وتفهم دواعى إنشاء السد بالنسبة للجانب الإثيوبى.
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مصر 365

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