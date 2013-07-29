احذر تناول الشاى بعد الطعام مباشرة وابتعد عن المسكنات وأدوية الروماتيزم

تساءلت إحدى السيدات "أبلغ من العمر 45 عاما وأعانى من هبوط وإعياء، وأظهرت التحاليل أننى أعانى من الأنيميا ونقص فى نسبة الحديد فى الدم.. كيف يمكن علاجها وهل تنصحنى بالصوم؟".

يجيب الدكتور عمر هيكل، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد قائلا: "نقص الحديد من الأمراض التى تنتشر فى السيدات أكثر من الرجال، ويعانى المرضى دائما من الهبوط وضعف وإحساس بالإعياء، ونوع الأنيميا الذى تشتكى منة المريضة هو نتيجة نقص الحديد، وتحتاج إلى فحص إكلينيكى دقيق وكشف شامل مع معرفة التاريخ المرضى بدقة، وكذلك المدة والزمن الذى تعانى منه المريضة.

وننصح المريضة بإجراء اختبارات دم دقيقة لمعرفة نسبة الحديد بالدم، وكذلك إجراء تحاليل وأشعة (موجات فوق صوتية على البطن والحوض) لمعرفة سبب نقص الحديد ومن الأسباب الشائعة للإصابة بالأنيميا الاستخدام العشوائى من المسكنات وأدوية الروماتيزم والأسبرين، والذى يؤدى بالتالى إلى التهابات وتقرحات بالمرىء والمعدة والاثنى عشر، وبالتالى يفقد الجسم كمية من الدم، أو أن تكون الدورة الشهرية أكثر من معدلها الطبيعى، أو أن يكون كمية الغذاء الغنى بالحديد قليلة، والغذاء غير متوازن، ومن الأسباب المنتشرة والموجودة فى الريف المصرى حاليا وتؤدى إلى الأنيميا ونقص الحديد بعض الطفيليات والديدان المعوية مثل الانكلستوما والإسكارس.

> ويظهر هنا أهمية إجراء تحليل ومزرعة للبراز لمعرفة نوع الطفيليات المعوية، والذى سيساعد بالتالى على نوع ومدة العلاج للتخلص من الطفيليات المعوية السبب الرئيسى فى الإصابة بالأنيميا، ومن الأسباب المنتشرة كذلك فى مصر العادات الريفية بالإكثار من شرب الشاى بعد تناول الغذاء، حيث يحتوى الشاى على بعض المواد التى تكون غشاء على المعدة والاثنى عشر تمنع امتصاص عنصر الحديد، وبالتالى الإصابة بالأنيميا.

لذلك ننصح المريضة بالامتناع نهائيا عن تناول الشاى بعد الأكل، وإذا كان ولابد من الشاى فيجب أن تكون هناك ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول الطعام.

والعلاج يعتمد على التشخيص الجيد لمعرفة أسباب الأنيميا، وقد يلجا بعض الأطباء إجراء منظار على الجهاز الهضمى العلوى لتشخيص التهابات المعدة والأنثى عشر.

> وتحتاج المريضة إلى العرض على أحد أطباء النساء والتوليد إذا كانت تعانى من اضطراب فى الدورة الشهرية.

وننصحها بالبعد عن تناول المسكنات وأدوية الروماتيزم والإكثار من الأغذية التى يكثر بها الحديد مثل التفاح والرمان والخرشوف والعسل الأسود أو الكبدة البتلو والخرشوف والسبانخ، وكذلك إعطاء بعض العقاقير أو الأدوية التى تعوض نقص الحديد بالجسم ولا ننصحها بالصيام حتى تتحسن الحالة".