أسباب الهداية«2»

سادساً: المجاهدة، والمجاهدة أنواع: مجاهدة النفس، ومجاهدة الشيطان، وجهاد أعداء الله، فأما مجاهدة النفس فهى أنواع: ومنها: مجاهدة النفس على تعلم الهدى، ومجاهدة النفس على العمل بالعلم، ومجاهدة النفس على الدعوة لهذا العلم، ومجاهدتها على الصبر فى سبيل الدعوة إلى الله، قال الله - تعالى: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» العنكبوت: 99.

سابعاً: الصحبة الصالحة: قال الله - عز وجل: «قل أندعو من دون الله مالا اينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى» الأنعام: 71، وقال الله - تعالى: «فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى» النجم: 29، 30.

ثامناً: الحرص على كتاب الله: تلاوة وحفظاً وتدبراً وفهماً.

تاسعاً: المداومة على ذكر الله - تعالى: فهو جلاء القلوب وشفاؤها ودواؤها عند اعتلالها قال الله - تعالى: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» الأنفال: من الآية 2.

عاشراً: الخشية لله - عز وجل - والإخلاص فى الالتزام بالطاعة، والبعد عن المعصية، والبراء من الكافرين، والخوف من سوء العاقبة، وتذكر الموت والحساب والدار الآخرة.