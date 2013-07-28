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أنصار مرسى ينظمون مسيرة وينددون بمقتل ضحية المنصة بسوهاج

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أنصار مرسى ينظمون مسيرة وينددون بمقتل ضحية المنصة بسوهاج أنصار مرسى ينظمون مسيرة وينددون بمقتل ضحية المنصة بسوهاج

نظم التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وحزب الحرية والعدالة والقوى الإسلامية مسيرة، وذلك لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى، وانطلقت المسيرة بعد صلاة التراويح من ميدان الثقافة أكبر ميادين سوهاج متجهين إلى ميدان الشهيد وشارع المحطة، مرورا بالمستشفى العام بسوهاج وميدان العروبة، مطالبين بعودة الرئيس مرسى.

كما رفعوا صور الشهيد "محمود الكابس"، والذى قتل فى أحداث المنصة، وشيعت جنازته اليوم من مسقط رأسه قرية الصلعا، كما ردد المتظاهرون هتافات منددة بقتله منها "يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".

كما رفع عدد من المتظاهرين صورا للرئيس المعزول محمد مرسى، ورددوا هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر ـ ارحل يا سيسى مرسى هو رئيسى"، مستخدمين ميكروفونات السيارات ومكبرات الصوت.

وشارك فى المسيرة حزب "الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والوسط، والفضيلة، والراية، والشعب الجديد، والوطن، والنور، والأصالة"، وعدد من الأهالى من جميع مراكز المحافظة.

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