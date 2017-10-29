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هذا ما يخبرك به جسدك عندما تشتهي هذه الأطعمة؟

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مصراوي Masrawy

هذا ما يخبرك به جسدك عندما تشتهي هذه الأطعمة؟

10:00 ص الأحد 29 أكتوبر 2017

هذا ما يخبرك به جسدك عندما تشتهي هذه الأطعمة؟

هذا ما يخبرك به جسدك عندما تشتهي هذه الأطعمة؟

- مصراوي:

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن حاجة الجسم لبعض العناصر الغذائية يترجمها عن طريق الرغبة الشديدة في تناول أطعمة بعينها، نستعرضها في التالي وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

اللحوم الحمراء: زيادة الرغبة في تناول اللحوم الحمراء قد تشير إلى أن الجسم يحتاج إلى المزيد من الحديد. ويحدث هذا غالبا في حال فقدان الجسم لكميات كبيرة من الدم، على سبيل المثال بسبب الدورة الشهرية الشديدة.

وإلى جانب اللحوم الحمراء يمكن إمداد الجسم بالحديد عن طريق تناول بذور القرع العسلي والعدس والبازلاء والكينوا ورقائق الشوفان.

البطاطس المحمرة: الرغبة في تناول البطاطس المحمرة غالبا ما تدل على نقص الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، ولكنها في الوقت ذاته تعني أن الجسم حصل على كمية زائدة من الصوديوم، وهذا يعمل على تخميد مراكز التذوق على اللسان، وطلب المزيد والمزيد من الملح.

ويمكن العمل على تعافي مراكز التذوق هذه والحد من الرغبة في تناول الملح عن طريق تقليل كمية الصوديوم، على سبيل المثال عن طريق الإقلال من تناول الجبن والزيتون والملح أيضا.

الجبن: قد تدل الرغبة الكبيرة في تناول الجبن على أن الجسم لا يحصل على كفايته من ، مثل الأحماض الدهنية أوميجا 3. ولمواجهة ذلك ينبغي أن يحتوي البرنامج الغذائي على سمك السلمون وبذور الكتان والجوز.

الحلوى: على غرار الملح: كلما تناول المرء الحلوى، رغب في تناول المزيد. ويعمل السكر الموجود بالحلوى على ارتفاع نسبة السكر بالدم، وبعد ذلك بفترة قصيرة يرتفع مستوى الأنسولين بشكل كبير لخفض نسبة السكر بالدم، وهذا يجعل الجسم يطلب السكر على الفور. ولكسر هذه الدائرة المفرغة ينبغي تناول القليل من السكر.

المكرونة: تحتوي المعكرونة على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يعاملها الجسم بنفس طريقة معاملته للسكر. ويسبب تناول المعكرونة ارتفاع نسبة السكر بالدم بشدة، وهو ما يسبب شعورا هائلا وسريعا بالجوع. وإذا كان من الضروري تناول المعكرونة فينصح بتناول البروتينات معها؛ حيث يساعد هذا على تمديد فترة الشعور بالشبع.

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مصراوي Masrawy

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