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ننشر نتيجة قرعة أراضي "الإسكان" في مدينتي السادات والعبور

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مصراوي Masrawy

ننشر نتيجة قرعة أراضي "الإسكان" في مدينتي السادات والعبور

12:07 م السبت 28 أكتوبر 2017

بنك التعمير والإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بنك التعمير والإسكان، أسماء الفائزين في قرعة الأراضي الإسكان الأكثر تميزا، في مدينة السادات، ومدينة العبور، والتى تم إجرائها يوم 25 أكتوبر الجاري، بنادي المقاولون العرب.

ولمعرفة أسماء الفائزين بالقرعة في مدينة السادات.. اضغط هنا:

ولمعرفة أسماء الفائزين بالقرعة في مدينة العبور.. اضغط هنا:

ويستمر إجراء القرعة العلنية لقطع أراضى القرعة "24024 قطعة"، سواء لكل من أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، والمتميز، والاجتماعي، والتي تم طرحها في 19 مدينة جديدة، خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 29 أغسطس، حتى يوم 25 نوفمبر 2017. وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.​

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