أمريكا: نستهدف إلى التركيز على هزيمة داعش في العراق

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر ناورت أن الولايات المتحدة تهدف في العراق إلى التركيز على هزيمة داعش ، موضحة "نريد أن نرى داعش وقد إختفى من العراق إلى الأبد".

وقالت ناورت - في لقاء مع قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - " لا نريد أن نعود إلى الوراء ونخسر الانتصارات التي حققتها الولايات المتحدة والعراقيون والتحالف سويا على أرض المعركة".

وبسؤالها حول ما إذا كانت واشنطن قد أدارت ظهرها للأكراد في الأزمة العراقية الدائرة حاليا ، قالت ناورت "رجالنا ونساؤنا في القوات العسكرية الأمرؤكية قاتلوا وماتوا إلى جانب الأكراد لم نكن والشعب العراقي على ما نحن عليه اليوم لولا البيشمركة ولولا القوات الكردية الهائلة نستمر بالوقوف إلى جانبهم".

وأوضحت ناورت أن الولايات المتحدة اقترحت تقديم المساعدة إذا أراد العراقيون أي مساعدة ، مضيفة أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون منخرط بشكل كبير مع رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيس العراقي فؤاد معصوم والأكراد من أجل جمع كل الأطراف والحديث عن هذه القضايا.

ويمر العراق بأزمة سياسية في الوقت الراهن بعد توتر العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل في أعقاب إجراء إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال في سبتمبر الماضي.

وأكدت ناورت على خطورة النفوذ الإيراني في المنطقة ، قائلة إن "حلفاؤنا وشركاؤنا العرب يتوافقون مع الولايات المتحدة على ذلك، كلنا على اتفاق أنه عندما ترى إيران في بلد آخر، فعندها تعرف أنها لا تسعى للخير، ونريد وقف هذا النفوذ المزعزع للاستقرار".