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أمن الجيزة ينفذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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مصراوي Masrawy

أمن الجيزة ينفذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

08:37 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

أمن الجيزة ينفذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

إزالة التعديات

كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

وتمكنت قوات الشرطة بالجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية من تأمين تنفيذ إزالة 13 حالة تعدٍ على املاك الدولة، اليوم الجمعة.

يأتي هذا في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

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