جمعة: الإرهابيون الفجرة يزرعون في نفوس المدنيين أن الدولة تحارب الدين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء الجمعة، إن الإرهابيين «الفجرة» يزرعون في نفوس المدنيين أن الدولة تُحارب الدين.

أضاف جمعة، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، «للأسف يعيش بيننا من لا يريد أن يدفع أي مقابل من أجل مصر رغم أنها أعطتهم الكثير».

شاهد أيضا

تابع أن مصر هي قبلة طلاب العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي، فمن يقول عنها مجتمع جاهلي فهو «فاجر».

يُشار إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت في بيان لها اليوم الجمعة، مقتل 13 إرهابيًا، في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والذين يسعون لمحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أية معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصةً الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي باعتبارها ملاذ آمن لهؤلاء العناصر للاختفاء والتدريب والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.