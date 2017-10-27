حملة "كلنا معاك من أجل مصر" تزور مصابي الشرطة في حادث الواحات (صور)
حملة "كلنا معاك من أجل مصر" تزور مصابي الشرطة في حادث الواحات (صور)
07:23 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
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القاهرة - (مصراوي)
قامت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، اليوم الجمعة، بزيارة لأبطال حادث الواحات المصابين بمستشفى الشرطة بالعجوزة.
وضمت الحملة العديد من النواب أبرزهم كل من السيد الشريف وكيل المجلس، النائب محمد ماهر منسق الحملة بالقاهرة، النائب إيهاب العمدة مؤسس بالحملة والنائبة مارجريت عازر.
ومن الإعلاميين نشأت الديهي، تامر عبد المنعم، أحمد سعيد عبد الغني، وأحمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد، عمرو الخياط رئيس تحرير "أخبار اليوم" وأحد ممثلي الكنيسة المصرية والأزهر الشريف.
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