4 إصابات في تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في تصادم سيارتين على طريق "بلبيس - السلام" في محافظة الشرقية.

تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق "بلبيس - السلام"، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

نُقل المصابون إلى مستشفى بلبيس العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة. ​