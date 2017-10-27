4 إصابات في تصادم سيارتين بالشرقية
4 إصابات في تصادم سيارتين بالشرقية
06:13 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
ارشيفية
الشرقية - فاطمة الديب:
أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في تصادم سيارتين على طريق "بلبيس - السلام" في محافظة الشرقية.
تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق "بلبيس - السلام"، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.
نُقل المصابون إلى مستشفى بلبيس العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.
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