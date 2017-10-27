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4 إصابات في تصادم سيارتين بالشرقية

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مصراوي Masrawy

4 إصابات في تصادم سيارتين بالشرقية

06:13 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

4 إصابات في تصادم سيارتين بالشرقية

ارشيفية

الشرقية - فاطمة الديب:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في تصادم سيارتين على طريق "بلبيس - السلام" في محافظة الشرقية.

تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق "بلبيس - السلام"، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

نُقل المصابون إلى مستشفى بلبيس العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة. ​

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