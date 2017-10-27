جامعة أسوان تبدأ استقبال الطلاب الوافدين من الدول العربية

أسوان - أ ش أ:

قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة بدأت العام الحالي استقبال الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية للمرة الأولى.

وأضاف رئيس الجامعة -في تصريحات اليوم الجمعة- أن اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بدأت لطلاب الدارسات العليا الوافدين من دولة الكويت بإجمالي 37 دارسا ودارسة تمهيدا لإلحاقهم بمرحلة الدكتوراة، وأن الجامعة بدأت ترويج التخصصات النادرة لديها للطلاب العرب والأفارقة للالتحاق بالدراسة بها على مستوى 20 كلية ومعهدا من خلال استحداث برامج تعلمية متميزة تخدم العملية التعليمية بالجامعة، فضلا الى تشجيع السياحية التعليمية.

بدوره، أشار الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط عميد كلية التربية الرياضية إلى أنه يتم إجراء الاختبارات لطلاب الدراسات العليا بدولة الكويت على مدار ثلاثة أيام تعقبها مرحلة القيد للمقبولين بمرحلة الدكتوراه وتأتي الاختبارات في المجال العام ثم المجال المرتبط والتخصصي وتجرى الاختبارات والمقابلات الشخصية بمعرفة أساتذة متخصصين من جميع كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية.​