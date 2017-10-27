ضبط موظف بأسوان أنشأ صفحة تواصل للتحريض ضد مؤسسات الدولة

أسوان - أ ش أ:

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من ضبط موظف أنشأ صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمنت عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ومناهضة لنظام الحكم.

كان اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من العميد محمود عوض مدير مباحث المديرية بضبط شخص يُدعى "محمد. س - 53 سنة" مقيم دائرة قسم ثان أسوان، سبق ضبطه واتهامه في قضية الانضمام للجماعة المحظورة عام 1998، لإنشائه صفحة على "فيسبوك"، تقوم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية مشتركة من المباحث ومباحث تكنولوجيا المعلومات من ضبط المتهم داخل منزله وبحوزته وحدة حاسب آلي وتليفون محمول ووحدات تخزين وجهاز راوتر لتوصيل الإنترنت.​