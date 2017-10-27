"حماة الوطن" مشيدًا بزيارة السيسي إلى فرنسا: نقلة نوعية للعلاقات مع باريس​

القاهرة- أ ش أ:

أشاد حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، التي تضاف إلى سجل الزيارات الخارجية والجولات الناجحة، مؤكداً أن جميع جولات وزياراته الخارجية حققت نجاحات ونتائج إيجابية شهد لها الجميع في كل المجالات لصالح الدولة المصرية.

وقال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب "حماة الوطن" في تصريح صحفي، إن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا تأتي في إطار الانفتاح الخارجي على العالم، وتعد نقلة نوعية للعلاقات "المصرية- الفرنسية" عقب تولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا.

وأشار إلى أن قمة الإليزيه بين الرئيسين السيسي وماكرون، وضعت العالم أمام مسئولياته تجاه جميع الملفات التي شهدت توافقا في وجهتي نظر القاهرة وباريس، خاصة ملفات مكافحة الإرهاب وحل المشكلات داخل سوريا وليبيا والعراق واليمن وما يتعلق بالقضية الفلسطينية وملف حقوق الإنسان.