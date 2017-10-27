قوات "قسد" تطلق الرصاص على مدنيين على أطراف مدينة الرقة السورية

دمشق - (د ب أ):

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الرصاص الحي على المئات من أهالي حي المشلب شرق مدينة الرقة، اليوم الجمعة، ومنعتهم من الدخول الى حيهم وتفقد منازلهم.

وقال محمد خلف، وهو مساعد طبيب، لوكالة الأنباء الألمانية، إن قوات قسد أصابت تسعة أشخاص، بينهم طفلان، برصاص تركز في الاطرف ما يعني ان إطلاق الرصاص كان بشكل مركز، وتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى".

وأكد ياسين الاحمد من سكان حي المشلب ان المئات من أهالي الحي، بينهم نساء وأطفال، تجمعوا أمام مدخل الحي من الجهة الشرقية للدخول إلى حيهم، وتفقد منازلهم التي تسرق أمام أعينهم من قبل عناصر قسد".

وأضاف الأحمد "حي المشلب أول حي سيطرت عليه قسد منذ أكثر من أربعة أشهر، ومنذ ذلك التاريخ يتعرض الحي للسرقة، إضافة إلى حي الصناعة المجاور له، حيث تقوم سيارات شاحنة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي بسرقة المنازل والمحلات التجارية والصناعية في وضح النهار، ونقل تلك المسروقات إلى منطقة عين العرب والقامشلي".

وقال إبراهيم حسن "أهالي حي المشلب والذين يقدرون بأكثر من 30 ألف شخص يعيش أغلبهم حاليا في منطقة رقة السمرا، شرق مدينة الرقة، اضافة إلى القرى والمزارع المحيطة بالحي فهم يشاهدون يوميا عشرات الشاحنات التي تخرج من حي المشلب وعموم أحياء مدينة الرقة، وهي تسرق من قبل عناصر قسد".

وأضاف حسن أن "عناصر قسد يقولون بانه لا زال هناك ألغام وعبوات ناسفة، ونحن لا نريد أن تتعرضوا للخطر، إذا كان هناك ألغام كيف يجولون بسياراتهم ويسرقون منازلنا".

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف على مدينة الرقة منتصف الشهر الجاري بعد معارك استمرت لأكثر من أربعة أشهر سقط خلالها اكثر من 1800 قتيل مدني والاف الجرحى وتدمير المدينةّ بنسبة تتجاوز الـ80 بالمئة، وتهجير سكان المدينة الذين يتجاوز عددهم نصف مليون نسمة.