وزير الأوقاف: الشذوذ الفكري «قنابل مؤقته»

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخروج على القيم والإخلاق، وكل أنواع الشذوذ الفكري نوعًا من القنابل الموقوتة.

أكد جمعة، خلال خطبة الجمعة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، أن الخروج على القيم والشذوذ الفكري أخطر من الإرهاب على مصر، مستدركًا: "الدين الإسلامي دين رحمة، وبناء، وتعمير، وكل ما يأخذنا إلى الفسد والتنطع، والتخريب، والهلاك فهو يأخذك إلى شيء مخالف للدين الإسلامي".

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تابع وزير الأوقاف: "الإسلام قائم على الوسيطة دون إفراط ولا تفريط، فالوسطية ليست كلام فقط، وعلينا العودة بالمسلمين إلى الوسطية"، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة تقوم بغسل عقول المنضمين لها، بأن المجتمع فاسد وجاهلي، ولا يطبق الشريعة الإسلامية.