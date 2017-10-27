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المتحدث باسم الكرملين: "تويتر" ضحية التحامل ضد سبوتنك

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مصراوي Masrawy

المتحدث باسم الكرملين: "تويتر" ضحية التحامل ضد سبوتنك

03:02 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

ديمتري بيسكوف

موسكو- (أ ش أ):
علّق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم، الجمعة، على قرار شركة موقع التواصل اجتماعي "تويتر" بحظر إعلانات قناة اليوم ووكالة أنباء سبوتنك الروسيتين على منصتها، إزاء وجود ادعاءات بدعمها حملة دعائية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، قائلا إن تويتر ضحية للتحامل ضد سبوتنيك.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، اليوم الجمعة، عن بيسكوف قوله، إن موسكو تعبر عن أملها في أن يصل "تويتر" إلى استنتاج بأن عمل وسائل الإعلام الحرة لا يدخل في نطاق التدخل في العمليات الانتخابية.
كما قال المسئول الروسي إن روسيا تأسف على شركة "تويتر، والتي اعتبرها، تقع على الأرجح، ضحية للأحكام المسبقة التي تصدر في حق الإعلام الروسي".
وأكد أن "تويتر" تقوم بمعاملة مستخدميها وفقاً لأحكام مسبقة غير عادلة، الأمر الذي قد يكون ذو صلة بمستخدمين آخرين على مواقع تواصل اجتماعي.
وكانت شركة "تويتر" قد أعلنت، أمس الخميس، باتخاذ قرار بحظر إعلانات حسابات روسيا اليوم وسبوتنك عبر منصتها، كما أكدت الشركة نها ملتزمة بتحقيقها الخاص بتتبع آثار التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.
وأضافت "تويتر" أن حجم الإعلانات التي دخلت إليها، من جراء استخدام روسيا اليوم وسبوتنك لمنصتها، سوف تستخدمها الشركة لأغراض المشاركة المدنية والانتخابات.
وقد أثارت أفعال "تويتر" هذه رداً شديدا من روسيا، حيث أدانت موسكو ما وصفته بالخطوة العدائية من قبِل "تويتر" لقمع حرية الصحافة، وذلك بناءً على حقيقة أن "سبوتنك" لم تقم بنشر إعلانات على منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

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