البحرية الأمريكية تنقذ بحارتين عقب 5 أشهر من فقدانهما في المحيط الهادئ

هونولولو/هاواي- (د ب أ):

أعلنت البحرية الأمريكية أمس الخميس (التوقيت المحلي) انقاذها بحارتين عقب فقدانهما في المحيط الهادئ منذ أكثر من خمسة أشهر.

وكانت البحارتان المنحدرتان من هونولولو، عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، انطلقتا ربيع هذا العام من هاواي مع كلبيهما على متن قارب للتوجه إلى جزر تاهيتي التي تبعد عن هاواي لأكثر من 4 آلاف كيلومتر في المحيط الهادئ.

وحاولت البحارتان عقب تعطل محرك القارب الوصول إلى مقصدهما بمساعدة الشراع.

وذكرت محطة "كيه آي تي في" التليفزيونية في هاواي أن قطع هذه المسافة يستغرق في المعتاد نحو 21 يوما.

وعندما لم تتمكن البحارتان من الوصول إلى تاهيتي عقب مرور شهرين من إبحارهما، عكفتا على إرسال نداءات استغاثة يوميا، إلا أن قاربهما إما كان بعيدا عن سفن أخرى أو عن مراكز اتصال لاسلكية في تاهيتي.

وفي الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري عثر على البحارتين قارب صيد تايواني على بعد نحو 1400 كيلومتر جنوب شرقي اليابان، وعلى بعد نحو 8000 متر من مقصدهم الأصلي. وأبلغ قارب الصيد خفر السواحل عن البحارتين المفقودتين.

ووصلت سفينة "يو إس إس أشلاند" التابعة للبحرية الأمريكية والمتواجدة في اليابان أول أمس الأربعاء إلى البحارتين اللتين تمكنتا من الصمود على مدار أكثر من خمسة أشهر في المحيط بسبب وجود جهاز لتنقية المياه ومؤن تكفي لسد احتياجهما من الطعام لمدة عام على متن قاربهما.