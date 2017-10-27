القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار، في منزل بناحية قرية النبيرة، مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود من الأهالي بقيام كلًا من "ع. ف" 45 عامًا، موظف، و"ف. ش. أ" 44 عامًا، موظف، و"أ. ف. ص" 35 عامًا، عامل، وجميعهم مقيمون بقرية النقراش، دائرة المركز بالتنقيب عن الآثار بمنزل "س. م. أ" هارب.

بالانتقال والفحص، تم ضبطهم بالمكان وتبين وجود حفرة دائرية بقطر 1.5 متر وبعمق 5 أمتار، وبعض الأدوات المستخدمة في الحفر عبارة عن "غاطس كهربائي، وخراطيم مياه، و2 فأس، وسلم خشبي، وأحبال" وتم التحفظ عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأخطرت هيئة آثار البحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود لاتخاذ إجراءاتهما، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.