أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

02:38 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي

واشنطن- (د ب أ):

قررت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، تأجيل النشر الكامل لوثائق اغتيال الرئيس الأسبق جون كنيدي في عام 1963، وسط مخاوف مستمرة بشأن الحاجة إلى حماية بعض المعلومات.

ومن المقرر أن تنشر إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية نحو 2800 وثيقة سرية لكن سيجري حجب نحو 300 وثيقة أخرى .

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد يوم السبت الماضي أنه سيسمح بنشر جميع الملفات السرية ذات الصلة بعملية الاغتيال، قائلا إن الشعب يستحق الشفافية.

وقال مسؤولون كبار خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن ترامب وافق، الخميس، على نشر محدود للوثائق بعد مطالب بحجب بعض المواد التي يأتي معظمها من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه).

ووقع ترامب مذكرة إلى رؤساء الادارات والوكالات في إدارته قائلا إن الأمريكيين يتوقعون ويستحقون أن تقوم حكومتهم "بتوفير أكبر قدر ممكن من الوصول إلى السجلات حتى يمكن إخبار الشعب في النهاية بشكل تام بجميع جوانب هذا الحدث المحوري".

وقال ترامب إنه في الوقت الذي يطلب فيه "رفع النقاب في نهاية المطاف" اقترحت بعض الوكالات "الاستمرار في تنقيح بعض المعلومات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإنفاذ القانون والشؤون الخارجية".

وأوضح أنه ليس لديه خيار سوى قبول هذه التنقيحات، لكنه أمر الوكالات بإعادة النظر في كل من تلك الوثائق خلال الأيام الـ 180 القادمة. وتفيد المذكرة بأنه في نهاية تلك الفترة سوف يأمر ترامب بإصدار أي معلومات لا يمكن للوكالات ان تثبت انها تفي بالمعيار القانوني لإبقائها سرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

    أخبار

  • البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

    أخبار

  • ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

    أخبار

  • ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

    أخبار

إعلان

b6d6779635.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة