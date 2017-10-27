صورة وخبر: كينيا.. نار الانتخابات
صورة وخبر: كينيا.. نار الانتخابات
12:29 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017
أحد المتظاهرين المعارضين في كينيا
القاهرة – (مصراوي)
يظهر في صورة وكالة الأنباء الفرنسية، أحد المتظاهرين المعارضين في كينيا غاضبًا وأمام إطار محترق في العاصمة الكينية نيروبي. وقطعت مجموعة من المتظاهرين الطريق محاولين منع المصوتين من الوصول إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.
ويصوت الكينيون في إعادة للانتخابات الماضية التي زادت من الاستقطاب في الدولة، ووسط اشتباكات بعدما طالب قادة المعارضة بتجاهل الدعوة للانتخابات.
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