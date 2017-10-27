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صورة وخبر: كينيا.. نار الانتخابات

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: كينيا.. نار الانتخابات

12:29 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

صورة وخبر: كينيا.. نار الانتخابات

أحد المتظاهرين المعارضين في كينيا

القاهرة – (مصراوي)

يظهر في صورة وكالة الأنباء الفرنسية، أحد المتظاهرين المعارضين في كينيا غاضبًا وأمام إطار محترق في العاصمة الكينية نيروبي. وقطعت مجموعة من المتظاهرين الطريق محاولين منع المصوتين من الوصول إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

ويصوت الكينيون في إعادة للانتخابات الماضية التي زادت من الاستقطاب في الدولة، ووسط اشتباكات بعدما طالب قادة المعارضة بتجاهل الدعوة للانتخابات.

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مصراوي Masrawy

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