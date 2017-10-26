10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن مدينة نيوم المخطط إقامتها بالمملكة ستكون أول مدينة رأسمالية في العالم، وصرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قائلًا إن قرار إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة مخطط استراتيجي تتمزيق القدس الشرقية، وطالب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون العراق بمواجهة النفوذ الإيراني، وأبدى ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض تأييده للعزلة المفروضة على قطر من دول عربية.

1 – محمد بن سلمان: نيوم أول مدينة رأسمالية في العالم

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (أرشيفية)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة أنباء رويترز، إن مدينة "نيوم" العملاقة التي تُخطط المملكة لإنشائها بقيمة تتجاوز الـ 500 مليار دولار، ستُطرح في الأسواق المالية بجانب شركة أرامكو السعودية في إطار مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط. وأكد أنها ستكون أول مدينة رأسمالية في العالم.

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2- أبو الغيط: هناك مخطط استراتيجي لتمزيق القدس الشرقية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ( أرشيفية)

دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية معتبرا أنها تكشف "تحدي الحكومة الإسرائيلية للإرادة الدولية و(سعيها) لإجهاض أي مساع" للوصول إلى حل الدولتين.

وقال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إن أبو الغيط "أكد أن قرار بلدية القدس الأخير بالمصادقة على بناء هذه الوحدات في حي جبل المكبر، يمثل حلقة في مخطط استراتيجي واضح ومكشوف يستهدف تمزيق أواصر القدس الشرقية."

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3-تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (أرشيفية)

دعا وزير الخارجة الأمريكي ريكس تيلرسون، العراق إلى الوقوف في وجه النفوذ الإيراني" والتصدي له. وأضاف تيلرسون، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، أنه ينبغي على العراق أن يطور القدرة على الاعتماد على الذات .

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4- ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض (أرشيفية)

أعرب ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض عن تأييده للعزلة التي فرضتها ‏الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) على قطر بسبب الدعم الذي تقدمه للإخوان المسلمين ‏وحماس والجماعات الإرهابية في المنطقة.‏

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5- دي ميستورا: جولة جديدة من محادثات جنيف نهاية نوفمبر

مبعوث الأمم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا (أرشيفية)

دعا مبعوث الأمم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا الحكومة والمعارضة إلى الاستعداد "لإجراء مفاوضات حقيقية" في المحادثات التي ستتواصل في جنيف في 28 نوفمبر المقبل. وأعلن دي ميستورا عن الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي لمجلس الامن الدولي في نيويورك عبر رابط فيديو من جنيف

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6- كارلوس بويجديمونت: لن أدعو لانتخابات مبكرة في كتالونيا

رئيس إقليم كتالونيا الإسباني كارلوس بويجديمونت (أرشيفية)

قال رئيس إقليم كتالونيا الإسباني كارلوس بويجديمونت إنه لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة. ذكرت النبأ شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. وكان من المتوقع أن يعلن بويجديمونت خلال كلمة له اليوم حل البرلمان الإقليمي وإجراء انتخابات مبكرة في شهر ديسمبر القادم.

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7- محمد المؤمني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام محمد المؤمني (أرشيفية)

أكد محمد المؤمني، وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة، إن اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي تم برعاية مصرية، وأعلن عنه في 12 من الشهر الجاري، من شأنه تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وخدمة القضية الفلسطينية العادلة.

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8- ماريا زاخاروفا: سنرد على انتهاكات أمريكا

الناطقة الرسمية باسم الخارجية ماريا زاخاروفا (أرشيفية)

علقت الناطقة الرسمية باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، على قرار تويتر حظر الإعلانات على حسابات روسيا اليوم وقالت إنها تعتبر ذلك خطوة عدائية دورية تهدف لتطويق نشاط قناة روسيا اليوم وإعاقة عملها.

وشددت زاخاروفا على أن الجانب الروسي سيرد على ذلك حتما، وقالت: "نؤكد أن أن عرقلة أنشطة وسائط الإعلام الروسية، بما فيها تلك التي تنفذ بمساعدة ترسانة الهيئات الأمنية المختصة، يشهد على الانتهاك الجسيم من جانب الولايات المتحدة للتشريعات الدولية والمحلية التي تكفل حرية التعبير".

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9- جيرار كولومب:باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب (أرشيفية)

قال وزير الداخلية الفرنسي "جيرار كولومب" إن فرنسا و مصر تساهمان في استقرار منطقة المتوسط، مشددا على ما يتطلبه ذلك من تضافر وتعزيز التعاون بين البلدين لا سيما على مستوى القيادة السياسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وايمانويل ماكرون.

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10- ماريو دارجي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دارجي (أرشيفية)

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إنه "من السابق لأوانه" الاستنتاج بأن الأزمة الراهنة في كتالونيا من شأنها أن تتسبب في مخاطر مالية، بعد أن نقل اثنان من أكبر البنوك في المنطقة مقراتهما الرئيسية من كتالونيا إلى مناطق أخرى من إسبانيا في الأسابيع الأخيرة.

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