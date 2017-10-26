يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

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حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهما على حساب نظيره فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على صالة الجمعية الرياضية بالحمامات، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الجاري في تونس.

وقدم الفريق عرضًا قويًا تحت قيادة الكابتن عاصم حماد، المدير الفني ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة(٣٠-١٥).

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ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره الزمالك فى نصف نهائي البطولة بعدما تأهل الأخير أيضًا بعد الفوز على فاب الكاميروني.

ويحصل الفريقين على راحة من التدريبات غدًا الجمعة قبل المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على صالة الجمعية الرياضية بمدينة الحمامات في تونس.