بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه جرى تسكين ١٧ أسرة، بواقع ٥٩ فردًا من المتضررين بحادث حريق مصنع البويات بحي العجمي، اليوم الخميس، بمعسكر الإيواء بمدرسة أمير الشعراء الابتدائية الرسمية للغات، مؤكدًا توزيع كافة الاحتياجات الأساسية واللازمة عليهم.

ولفت المحافظ، في تصريح صحفي، إلى الانتهاء من تجهيز أماكن الإيواء للأسر المتضررة وفرشهم بكامل الأساسيات من قِبل مديرية التربية والتعليم، وتسكين الأسر في المدرسة بواقع ٨٠ سريرًا .

وأوضح أن مديرية التموين دفعت بسيارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية محملة بالغذاء من عصائر ومياه ومعلبات وخبز وسلع تموينية، وتوزعهم على الأسر، كما جرى توزيع ١٧٥ بطانية من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، والتي حصرت أيضًا أعداد المتضررين للبدء في صرف التعويضات اللازمة لهم.