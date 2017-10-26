الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

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عقد الرئيس السيسي عددًا من اللقاءات الهامة خلال زيارته إلى فرنسا والتي استمرت 4 أيام كان في مقدمتها لقاء مع الرئيس الفرنسي ماكرون بقصر الإليزيه، وخلال اللقاء بحث السيسي وماكرون سبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلا عن بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

كما عقد السيسي عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الفرنسيين، ومن بينهم رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء الفرنسي، كما التقي السيسي مع جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي، وبرونوا لومير وزير الاقتصاد.

وخلال زيارته شهد السيسي توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادية، والتي تمثلت في الاتفاق التنفيذى لقرض الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الطاقة بالموازنة المصرية، الاتفاق التنفيذى لقرض الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية فى خمس محافظات مصرية، الاتفاق التنفيذى لقرض الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية.

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وتم خلال الزيارة توقيع إعلان مشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم مساعدة تقنية لوزارة الكهرباء والطاقة، وكذلك إعلان مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بالموازنة، وإعلان مشترك لتمويل مؤسسة Proparco لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات لكل محطة من خلال شركة EREN الفرنسية والحكومة المصرية.

وقام الرئيس بتوقيع إعلان مشترك لتمويل مؤسسة Proparco لانشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات لكل محطة بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان من خلال شركة EDF الفرنسية بالتعاون مع الحكومة المصرية وشركة السويدي، ووقع إعلان مشترك لتمويل مؤسسة Proparco إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 25 ميجاوات بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان من خلال الحكومة المصرية وشركة Voltalia الفرنسية.

كما تم توقيع إعلان نوايا بين حكومتى البلدين حول توريد فرنسا لعدد 500 عربة مأكولات متنقلة، وإعلان نوايا بين حكومتى البلدين حول قيام فرنسا بتمويل دراسات الجدوى لتطوير شبكة النقل الحضري بمدينة المنصورة، وإعلان نوايا بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة SNCF، وإعلان نوايا بشأن إنشاء الجامعة الفرنسية المصرية وتنميتها.

وقام الرئيس بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة RATP والهيئة القومية للأنفاق حول صيانة الخط الأول لمترو الأنفاق وتشغيل الخط الثالث للمترو، كما وقع إعلان خاص بتعزيز التعاون الثقافى والتعليمى والفرانكفونى والجامعى والعلمى والفنى، بالإضافة لإعلان بشأن تعزيز التعاون في مجال تدريب القادة بالإدارة المصرية، وفي النهاية وقع اتفاقية متعلقة بعقد إنشاء البيت المصري بالمدينة الدولية الجامعية بباريس.