لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

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على الرغم من كون فتحة السقف في السيارات واحدة من أهم عوامل الترفيه والكماليات التي يبحث عنها جمهور السيارات بشكل رئيسي في العديد من الموديلات الجديدة، غير أن تلك الميزة قد تتحول إلى كارثة إذا ما تهشم زجاجها وسقط كالأمطار فوق رؤوس ركاب السيارة، وهو الأمر الذي قد يحمل لهم الأذى المباشر، أو قد يجعل السائق غير منتبه بشكل كامل للطريق.

وفي هذا السياق، استعرض موقع "جالوبنيك" قائمة بالسيارات صاحبة العدد الأكبر من الشكاوى الخاصة بفتحة السقف في السيارات.

هيونداي سانتافي

تربعت على رأس القائمة، بعد أن تلقت 37 شكوى سُجلت في قاعدة البيانات الخاصة بالسيارات بكندا، والتي سجلت 351 شكوى في هذا الصدد منذ عام 2000 حتى الآن.

نيسان مورانو

تقبع في المركز الثاني بالقائمة بعد أن سجلت 19 شكوى خاصة بزجاج فتحة السقف في السيارة.

BMW الفئة الثالثة

جاء في المركز الثالث بعدما سُجلت 13 شكوى فنية خاصة بزجاج فتحة السقف.

كيا سورينتو

على الرغم من كونها واحدة من الإصدارات التي تدعمها الشركة الكورية دومًا بعدد من عوامل السلامة والأمان، إلا أنها سجلت 10 شكاوى خاصة بفتحة السقف.

مازدا 3

تقع في المركز الخامس، بعد أن استقبلت 9 شكاوى خاصة بهذا الصدد.

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تويوتا RAV4

شاركت "مازدا 3” في نفس عدد الشكاوى، لتأتي في المركز السادس بالقائمة.

نيسان روج

جاءت بنفس عدد الشكاوى لكل من "مازدا 3” و"تويوتا RAV4”، لتحتل المركز السابع.

فورد فوكاس

تجد دعما واهتماما واضحا من جانب الشركة الأمريكية، إلا أن ذلك لم يمنع استقبالها لـ8 شكاوى، لتصبح في المركز الثامن.

فورد إيدج

على غرار شقيقتها "فوكاس" تلقت 6 شكاوى بشأن زجاج فتحة السقف، لتكون بذلك في المركز التاسع.

هيونداي إلنترا

كما بدأت القائمة، تذيلتها أيضًا إحدى سيارات الشركة الكورية، حيث تلقت "إلنترا" 6 شكاوى لتحتل بها المركز الأخير في القائمة.

الأسباب

نقلت "جلوبال نيوز" عن رئيس قسم الأبحاث في إحدى الشركات المعنية بإصلاح زجاج كبيرة، قوله إن الطريقة الصناعية المتبعة في تكوين الزجاج الخاص بفتحة السقف ترتكز بشكل رئيسي على مقاومة الكسر والضغط، إلا أن تلك الآلية -بقدر ما تزيد من صلابة طبقات الزجاج- تكون أيضًا مساهمة في عدم تحمله لدرجات الحرارة العالية بشكل مستمر، وهو الأمر الذي ينظر إليه على أنه السبب الرئيسي وراء تلك العيوب.

وفي سياق متصل، قالت تقارير الاستهلاك نقلًا عن أحد المتخصصين في هذا الصدد، إن مجرد تواجد شريحة معدنية على حواف الزجاج يمكنها أن تجعله عرضة للكسر، حتى وإن كانت تلك الشرائح لتثبيته أو ضمن النظام الخاص بالفتح والغلق الكهربائي للفتحة، وهو ما الأمر الذي قد يكون مفسرًا لبعض عيوب فتحة الزجاج.