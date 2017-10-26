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مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

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مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

04:13 م الخميس 26 أكتوبر 2017

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

أرشيفية

مقديشيو (أ ش أ)
لقي شخص على الأقل مصرعه، جراء انفجار قنبلة أثناء إعدادها وأصيب اثنان آخران في مقاطعة كاران بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية، اليوم الخميس عن شهود عيان أن الضحية يعتقد أنه انتحاري، بينما أعلنت الشرطة اعتقال المصابين الآخرين لإعداد القنبلة في منزلهما ومحاولة تنفيذهما هجوم بها.

ولم يتضح الهدف الرئيسي من تصنيع القنبلة التي تسببت بالانفجار، في حين قال مسؤولون أمنيون إن الشرطة تتحرى حول الواقعة.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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