مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مقديشيو (أ ش أ)

لقي شخص على الأقل مصرعه، جراء انفجار قنبلة أثناء إعدادها وأصيب اثنان آخران في مقاطعة كاران بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية، اليوم الخميس عن شهود عيان أن الضحية يعتقد أنه انتحاري، بينما أعلنت الشرطة اعتقال المصابين الآخرين لإعداد القنبلة في منزلهما ومحاولة تنفيذهما هجوم بها.

ولم يتضح الهدف الرئيسي من تصنيع القنبلة التي تسببت بالانفجار، في حين قال مسؤولون أمنيون إن الشرطة تتحرى حول الواقعة.