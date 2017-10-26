بالصور- محافظ بورسعيد: لن نسمح لأحد بالتطاول على المعلمين

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إن الجميع يحترم المعلمين، مضيفًا: "لن نسمح لأحد بالتطاول عليهم".

وقال المحافظ، على هامش تكريمه المتميزين في

بالمدارس، إن المعلم قيمة وقامة كبيرة، ويؤدي رسالة عظيمة، تساهم بشكل كبير في تكوين شخصيتهم وتزويدهم بقيم ومفاهيم الإنسانية والوطنية الصحيحة بما يتناسب مع معركتي التنمية والقضاء على الإرهاب التي تخوضها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد محافظ بورسعيد على خاصة وأن المحافظة لها تجربة رائدة بدأتها العام الدراسي الماضي ومازالت مستمرة من خلال إغلاق مراكز الدروس الخصوصية لتعظيم دور المدرسة والمعلم من أجل مصلحة الطالب والأسرة المصرية ككل.