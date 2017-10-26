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"صحة الإسكندرية": إخلاء 34 مريضا من مستشفى العجمي بسبب حريق مصنع البويات

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مصراوي Masrawy

"صحة الإسكندرية": إخلاء 34 مريضا من مستشفى العجمي بسبب حريق مصنع البويات

02:43 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الحريق

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مديرية الصحة أخلت 34 مريضًا من مستشفى العجمي العام في الإسكندرية، كإجراء احترازي بسبب حريق مصنع البويات المجاور لها.

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الخميس، في مصنع بويات بمنطقة العجمي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من رجال الحماية المدنية، وإخلاء مدرستين مجاورتين لموقع الحريق.

وأشار حجازي في بيان له، إلى أن تم إصدار تعليمات مشددة لمستشفى رأس التين، ومستشفى أبو قير برفع درجة الاستعداد القصوى لتلقي أي حالات إصابة من الحريق.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لافتًا إلى أنه تم نقل اثنين من المصابين من قوات الحماية المدنية إلى مستشفى الشرطة وإسعاف ثلاثة أشخاص بموقع الحادث.

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