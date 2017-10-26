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إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

02:34 م الخميس 26 أكتوبر 2017

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

العقارات المتضررة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة من حريق مصنع البويات بحي بالعجمي، والبالغ عددها 3 عقارات كانت النيران قد امتدت إليها.

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الخميس، في مصنع بويات بمنطقة العجمي ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من رجال الحماية المدنية، وإخلاء مدرستين ووحدة غسيل كلوى مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازي.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بإخلاء المدرسة المقابلة للعقارات المتضررة، لاستضافة الأسر المتضررة، مشددًا على تجهيزها بكافة الاحتياجات لحين الوقوف على جميع خسائر الحادث.

ووجه سلطان، مديري مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية الكاملة للأسر المتضررة.

وقال علاء يوسف رئيس حي العجمي لـ"مصراوي"، إنه سيتم نقل الأسر المتضررة من الحريق إلى المدرسة المجاورة لمدة 3 أيام، لحين تجهيز أماكن بديلة لهم.

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مصراوي Masrawy

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