أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

02:26 م الخميس 26 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته

كتب- محمد غايات:

اختتم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى محافظة الأقصر، بجولة في مدينة طيبة الجديدة، والتي تعد امتدادًا عمرانياً جديدًا للأقصر.

وأكد إسماعيل، خلال الجولة، اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير كافة الخدمات بها، بما يساهم في جذب المواطنين للانتقال إليها، مع تقديم حوافز للمستثمرين لإقامة مشروعات في العديد من القطاعات بما يساهم في إتاحة فرص العمل للشباب تدفعهم نحو الاستقرار في المدن الجديدة.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء، تفقد جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث استمع إلى عرض حول الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، ومعدلات سير الإنشاءات فيه، وخطوات توصيل مختلف المرافق واستكمال أعمال البنية التحتية.

ويصل إجمالي عدد العمارات بالمشروع إلى 288 عمارة، تضم نحو 6912 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 210 عمارة بعدد 5040 وحدة سكنية، وجاري العمل حالياً في عدد 78 عمارة.

كما تضمنت الجولة، تفقد مشروع النادي الاجتماعي بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة، والذي قارب على الانتهاء ويتم تنفيذه وفق أحدث النظم والتجهيزات والإنشاءات، حيث يقع على مساحة تصل لنحو 13 فدانًا، ويضم ملعب لكرة القدم بالمدرجات، وملاعب للتنس وملاعب خماسية، وحمامات سباحة، وصالة للألعاب الرياضية، ونادي اجتماعي، ومسطحات خضراء للترويح عن قاطني المنطقة من المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن هذا المشروع.

تفقد رئيس مجلس الوزراء - أيضًا - مدرسة النيل الدولية بمدينة طيبة، والتي تأتي في إطار توجيه رئيس الجمهورية بالوصول بالخدمات التعليمية المتميزة والنماذج المتطورة للمدارس إلى المواطنين بالمحافظات، حيث أكد اهتمام الدولة بالتوسع في تجربة مدارس النيل الدولية في ضوء ما تقوم به من توفير خدمات تعليمية متميزة وتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

    أخبار

  • رئيس الوزراء يتوجه لديوان عام محافظة الأقصر

    أخبار

  • رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمحافظة الأقصر

    أخبار

  • تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

    أخبار

إعلان

5da7e3c372.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة