رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

كتب- محمد غايات:

اختتم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى محافظة الأقصر، بجولة في مدينة طيبة الجديدة، والتي تعد امتدادًا عمرانياً جديدًا للأقصر.

وأكد إسماعيل، خلال الجولة، اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير كافة الخدمات بها، بما يساهم في جذب المواطنين للانتقال إليها، مع تقديم حوافز للمستثمرين لإقامة مشروعات في العديد من القطاعات بما يساهم في إتاحة فرص العمل للشباب تدفعهم نحو الاستقرار في المدن الجديدة.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء، تفقد جانب من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث استمع إلى عرض حول الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، ومعدلات سير الإنشاءات فيه، وخطوات توصيل مختلف المرافق واستكمال أعمال البنية التحتية.

ويصل إجمالي عدد العمارات بالمشروع إلى 288 عمارة، تضم نحو 6912 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 210 عمارة بعدد 5040 وحدة سكنية، وجاري العمل حالياً في عدد 78 عمارة.

كما تضمنت الجولة، تفقد مشروع النادي الاجتماعي بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة، والذي قارب على الانتهاء ويتم تنفيذه وفق أحدث النظم والتجهيزات والإنشاءات، حيث يقع على مساحة تصل لنحو 13 فدانًا، ويضم ملعب لكرة القدم بالمدرجات، وملاعب للتنس وملاعب خماسية، وحمامات سباحة، وصالة للألعاب الرياضية، ونادي اجتماعي، ومسطحات خضراء للترويح عن قاطني المنطقة من المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن هذا المشروع.

تفقد رئيس مجلس الوزراء - أيضًا - مدرسة النيل الدولية بمدينة طيبة، والتي تأتي في إطار توجيه رئيس الجمهورية بالوصول بالخدمات التعليمية المتميزة والنماذج المتطورة للمدارس إلى المواطنين بالمحافظات، حيث أكد اهتمام الدولة بالتوسع في تجربة مدارس النيل الدولية في ضوء ما تقوم به من توفير خدمات تعليمية متميزة وتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية.​