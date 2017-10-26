ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، في تحرير طفل اختطفه عاطل وساوم أسرته على مبلغ 500 ألف جنيه مقابل رده سالما لأهله.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من، "زينب.ب، 54 سنة، ربة منزل ومقيمة، قليوبية بتلقيها اتصال هاتفي من " أحمد ا" وشهرته "أحمد الأبيض"، 26 سنة، سمسار ومقيم ـ دائرة القسم، وقرر لها بخطفه نجلها "محمد.أ"، 17 سنة، طالب، ومقيم ـ دائرة القسم واحتجازه وطلب منها مبلغ مالي 500 ألف جنية مقابل إطلاق سراحه.

كشفت تحريات المقدم محمود الأعصر رئيس مباحث المطرية ، صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها لوجود خلافات سابقة بينه وبين أشقاء المجني عليه بسبب خلاف على عمولة بيع شقة سكنية تعدوا خلالها عليه بالضرب محدثين به إصابات بأماكن مختلفة من الجسم وأن المتهم اختمر في نفسه الانتقام منهم واسترداد مستحقاته المالية طرفهم فقام بخطف شقيقهم المجني عليه.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه بإحدى الشقق السكنية ملكه بدائرة القسم، باستهداف الشقة أمكن ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم و5 طلقات من ذات العيار " وبصحبته المجني عليه.

بمواجهته بالتحريات أقر بصحتها واعترف بارتكابه الواقعة باستخدام السلاح الناري المضبوط والسيارة ملكه رقم ط ص ع 765 ماركة كيا سيراتو ضبطت بإرشاده.

بسؤال المجني عليه اتهمه باختطافه واحتجازه، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.