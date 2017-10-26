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بالصور- مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع حريق مصنع العجمي

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مصراوي Masrawy

بالصور- مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع حريق مصنع العجمي

01:34 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

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رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

الإسكندرية: محمد عامر ومحمد البدرى:

تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، موقع الحريق الهائل الذي اندلع في مصنع بويات وكيماويات بمنطقة العجمي غربي المحافظة.

وتابع "النمر" خلال الجولة التي رافقه خلالها اللواء شريف عبدالحميد، مدير المباحث، الجهود المستمرة لقوات الحماية المدنية والقوات المسلحة في إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من رجال الحماية المدنية، دون حدوث وفيات، فيما تم إخلاء مدرستين ووحدة غسيل كلوي مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازي.

وتواصل قوات الحماية المدنية والقوات المسلحة السيطرة على الحريق الهائل ومنع امتداد النيران للمنازل والمدارس المجاورة له، ولا تزال النيران تتصاعد من مصنع البويات.

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