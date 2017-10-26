بالصور - وصول فوج سياحي لزيارة معالم "أبيدوس" بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، وصول فوج سياحي مكون من 88 سائحًا متعدد الجنسيات إلى مرسى البلينا السياحي، لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا.

وأوضح عبدالمنعم، أن المرسى السياحي بالبلينا شهد خلال الفترة الماضية وصول العديد من الوفود السياحية من مختلف الجنسيات لزيارة المعالم الآثرية بأبيدوس، وأن أجهزة المحافظة تسعى لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية وجذب المزيد من الوفود لزيارة المناطق الآثرية، من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والآثرية المختلفة بنطاق المحافظة حيث أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والاثرية من مختلف العصور التاريخية.

ومن جانبه أوضح علي رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الوفد السياحي وصل إلى مرسى البلينا السياحي، ثم قام بزيارة المنطقة الآثرية بأبيدوس.

وأضاف رفاعي، أنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ومديرية أمن سوهاج وشرطة السياحة والآثار لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الوفد.