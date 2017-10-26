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27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا

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مصراوي Masrawy

27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا

11:37 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا

انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا

جاكرتا (د ب أ)
صرح مسؤول بخدمات الإطفاء في إندونيسيا بأن ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون اليوم الخميس بعدما تسبب انفجار وقع بمصنع للألعاب النارية قرب العاصمة في اندلاع حريق.

وقال المسؤول أوني ساحروني لمحطة "مترو" التليفزيونية إن جميع الضحايا من عمال المصنع الموجود بمنطقة تانجيرانج جنوب غرب جاكرتا.

وأضاف أن الحريق أسفر أيضا عن تدمير المبنى.

وذكرت الشرطة المحلية في بيان أن التفجير الأول وقع فوق سقف المصنع.

وأضافت أن جثث الضحايا تفحمت بحيث لم يعد من الممكن التعرف عليها.

وأظهر مقطع التقطه أحد سكان المنطقة بكاميرا هاتف جوال ألسنة اللهب وقد سيطرت على المصنع.

وقال تونى روستونى حاكم المنطقة إن المصنع بدأ العمل قبل ستة أسابيع فقط.

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