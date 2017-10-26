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«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

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«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف «ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

التحرير

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أمام عربة خشبية يقف عبد العليم محمد لبيع الحلوى منذ 20 عاما، وبات معروفًا لدى أهالي مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف باسم "أبو العلوم"، الذين يترددون عليه الشراء الكنافة والبسبوسة.

لسنوات طويلة، كان يتنقل صاحب الـ50 سنة بين القرى والنجوع حاملا صواني الحلوى على كتفه؛ لتوفير احتياجات زوجته وأطفاله الثلاثة، ومع تقدمه في العمر، استقر به الحال على كرسي مواجه للعربة "صحتي مبقتش مساعداني ألف بالعربية".

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عبد العليم

لا يشعر "عبد العليم" بحلاوة مذاق الحلوى التي يبيعها بسبب نجله الأكبر "محمد"، 25 سنة، الذي يعاني من مرض القلب وضعف بالشرايين "بحلي بُق الناس وماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه" يشير إلى أنه لا يمتلك الأموال الكافية لعلاجه "المرض غيره ملامحه".
 
وناشد عبد العليم محمد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بتبني حالة نجله، وعلاجه على نفقة الدولة، مطالبا محافظ بني سويف بإقامة كشك لابنه يستطيع من خلاله توفير تكاليف علاجه.

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التحرير

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