مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين

كتب - محمد شعبان:

طاردت دورية من مرور الجيزة، عاطلين استوليا على هاتف طالب بمنطقة العجوزة.

البداية أثناء تواجد دورية مرورية بدائرة قسم شرطة العجوزة، استغاث بهم طالب يبلغ من العمر 21 سنة، وأفاد بأنه أثناء تواجده داخل سيارته، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية، افتعل أحدهما حديثًا معه، واستولى الثاني على هاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

وتمكن الضابط والقوة المرافقة له من ضبط أحدهما، وبحوزته الهاتف المسروق، بينما فر شقيقه بالهرب، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.