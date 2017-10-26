برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا
08:16 ص الخميس 26 أكتوبر 2017
مدريد - (د ب أ):
من المقرر أن يجتمع برلمان إقليم كتالونيا في جلسة عامة اليوم الخميس، وسط توقعات بأن يصدر رئيس الإقليم، كارلوس بوجديمون، إعلانا من جانب واحد بالانفصال عن إسبانيا.
ويبدو أن الأزمة المتصاعدة حول اندفاع الإقليم نحو الانفصال عن مدريد بدأت تتفاقم مرة أخرى، حيث أصبح بوجديمون مرة أخرى نقطة محورية للنزاع الذي دفع إسبانيا إلى أزمة لم يسبق لها مثيل.
وكان بوجديمون قد تحدث في جلسة عامة للبرلمان الكتالوني يوم 10 أكتوبر، وعلق هذا الإعلان بانتظار إجراء حوار مع الحكومة المركزية الأسبانية.
وبدلا من ذلك ، تصاعدت حرب كلامية شديدة، وبات يتعين على بوجديمون أن يختار حاليا بين إعلان الانفصال ، ومن ثم إثارة تدخل مباشر وفوري من الحكومة المركزية الإسبانية، أو الدعوة إلى إجراء انتخابات إقليمية جديدة.
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