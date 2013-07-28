7 نصائح وإرشادات للحامل خلال شهر رمضان

يقدم الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ العلاج النفسى ورئيس قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس، بعض النصائح الإرشادات للحامل وكيفية تجنب المتاعب مع الصيام فى رمضان، فيقول "أقبل علينا شهر رمضان المبارك خلال أشهر الصيف، حيث تشتد درجة الحرارة ويكثر العرق وتزداد عدد ساعات الصيام، ويقل سريان البول ويزداد تركيزه، ولقد أعطى الله، سبحانه وتعالى، رخصة تسمح للمرأة الحامل أن تفطر إذا كان هناك ضرر أو أذى على صحتها أو صحة جنينها، إما المرأة الحامل التى تسمح لها صحتها بأن تصوم، فيسعدنا أن ندعو لها بدوام الصحة والعافية، ونقدم لها بعض النصائح والإرشادات التى تساعدها وتعينها على الصيام، وذلك على النحو التالى:

ـ يفضل الحصول على ثلاث وجبات موزعة على وجبة الإفطار – وجبة ثانية بعد حوالى أربع ساعات من الإفطار – وجبة السحور.

> ـ يجب أن تتضمن الوجبتين الأولى والثانية اللحوم والخضراوات والسلطة الخضراء.

> ـ تناول عصائر الفواكه الطبيعية بدلا من المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.

> ـ مراعاة تناول اللبن ويمكن تناول الزبادى بكثرة، حيث إنه يمد المرأة الحامل بما تحتاجه من عنصر الكالسيوم بالذات.

> ـ مراعاة تناول خشاف البلح والتين وبالذات فى وجبة السحور، حيث إنه مفيد تماما فى التخلص من الإمساك.

> ـ الإقلال قدر الإمكان من تناول الأطعمة الدسمة والدهنية والكنافة والقطائف لأنها تتسبب فى حدوث عسر الهضم.

> ـ ضرورة ممارسة رياضة المشى بصفة عامة، خاصة بعد وجبة الإفطار.