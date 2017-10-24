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الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:39 مساءً
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:39 مساءً
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:33 مساءً
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:27 مساءً
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:27 مساءً
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:27 مساءً
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:24 مساءً
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:15 مساءً
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:12 مساءً
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
ملكة جمال الكون لـ"صباحك مصري" كان حلمي منذ الصغر زيارة مصر وسأقوم بزيارة عدد من المحافظات
فيديو
Mbc مصر
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 12:50 مساءً
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