أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

6 عادات تفعلها تحسن حياتك للأفضل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

6 عادات تفعلها تحسن حياتك للأفضل

08:31 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

6 عادات تفعلها تحسن حياتك للأفضل

6 عادات تفعلها تحسن حياتك للأفضل

كتبت- هاجر حاتم:

ذكر موقع brightside بعض العادات اليومية لتغيير نمط الحياة إلى الإيجابية والحفاظ على الصحة بشكل عام نستعرضها في النقط التالية.

- ابدأ يومك بتناول كأس من الماء والليمون، إذ يساعد ذلك على تحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم.

- مسح الوجه بمكعبات الثلج يوميًا كل صباح، للتقليل من ظهور التجاعيد، والحفاظ على نضارة البشرة.

- احرص على حمل "السناكس" الوجبات الخفيفة معك أينما ذهبت، حتى تتجنب شراهة الجوع وتناول الوجبات السريعة الممتلئة بالدهون.

- في حالة أردت تنظيف أسنانك وتناول وجبة تحتوي على سكريات بعد وجبتك الرئيسية، التفاح هو الخيار الأفضل.

- بعد كل "دش" ساخن يمكن استخدام المياه الفاترة قبل انهاء الاستحمام، إذ يعمل الفرق بين درجات الحرارة على تنشيط الدورة الدموية.

- ضع كوب من الماء على مكتبك، هذا من شأنه يساعدك على تناول شرب المياه باستمرار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ما هو أفضل وقت لشرب الماء خلال اليوم؟

    هو وهي

  • دراسة تؤكد: الأكل المستمر للموز يحميك من السكتات الدماغية والنوبات

    هو وهي

  • لمرضى السكري.. كليتك في خطر إن لم تلتزم بالعلاج

    هو وهي

  • الجلوس طويلا يهدد قلبك وعضلاتك

    هو وهي

إعلان

cef313c0d4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي