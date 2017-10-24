6 عادات تفعلها تحسن حياتك للأفضل

كتبت- هاجر حاتم:

ذكر موقع brightside بعض العادات اليومية لتغيير نمط الحياة إلى الإيجابية والحفاظ على الصحة بشكل عام نستعرضها في النقط التالية.

- ابدأ يومك بتناول كأس من الماء والليمون، إذ يساعد ذلك على تحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم.

- مسح الوجه بمكعبات الثلج يوميًا كل صباح، للتقليل من ظهور التجاعيد، والحفاظ على نضارة البشرة.

- احرص على حمل "السناكس" الوجبات الخفيفة معك أينما ذهبت، حتى تتجنب شراهة الجوع وتناول الوجبات السريعة الممتلئة بالدهون.

- في حالة أردت تنظيف أسنانك وتناول وجبة تحتوي على سكريات بعد وجبتك الرئيسية، التفاح هو الخيار الأفضل.

- بعد كل "دش" ساخن يمكن استخدام المياه الفاترة قبل انهاء الاستحمام، إذ يعمل الفرق بين درجات الحرارة على تنشيط الدورة الدموية.

- ضع كوب من الماء على مكتبك، هذا من شأنه يساعدك على تناول شرب المياه باستمرار.