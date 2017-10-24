6 عادات تفعلها تحسن حياتك للأفضل
6 عادات تفعلها تحسن حياتك للأفضل
08:31 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
6 عادات تفعلها تحسن حياتك للأفضل
كتبت- هاجر حاتم:
ذكر موقع brightside بعض العادات اليومية لتغيير نمط الحياة إلى الإيجابية والحفاظ على الصحة بشكل عام نستعرضها في النقط التالية.
- ابدأ يومك بتناول كأس من الماء والليمون، إذ يساعد ذلك على تحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم.
- مسح الوجه بمكعبات الثلج يوميًا كل صباح، للتقليل من ظهور التجاعيد، والحفاظ على نضارة البشرة.
- احرص على حمل "السناكس" الوجبات الخفيفة معك أينما ذهبت، حتى تتجنب شراهة الجوع وتناول الوجبات السريعة الممتلئة بالدهون.
- في حالة أردت تنظيف أسنانك وتناول وجبة تحتوي على سكريات بعد وجبتك الرئيسية، التفاح هو الخيار الأفضل.
- بعد كل "دش" ساخن يمكن استخدام المياه الفاترة قبل انهاء الاستحمام، إذ يعمل الفرق بين درجات الحرارة على تنشيط الدورة الدموية.
- ضع كوب من الماء على مكتبك، هذا من شأنه يساعدك على تناول شرب المياه باستمرار.
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