أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية اليمني: الأوضاع لن تستقر طالما إيران مستمرة في دعمها للمليشيات بالسلاح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية اليمني: الأوضاع لن تستقر طالما إيران مستمرة في دعمها للمليشيات بالسلاح

04:49 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

وزير الخارجية اليمني: الأوضاع لن تستقر طالما إيران مستمرة في دعمها للمليشيات بالسلاح

الرياض - أ ش أ

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الأوضاع في اليمن لن تستقر طالما إيران مستمرة في دعمها للمليشيات الحوثية بالسلاح، ولن يستقر الوضع في وجود مليشيا مسلحة خارج سيطرة الدولة.. مجدداً التأكيد على أن يدها ممدودة للسلام وتدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن طالما ستحقق السلام الحقيقي وتستعيد الدولة ومؤسساتها، ونريد أن نصل إلى سلام على أساس المرجعيات الثلاث.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، اليوم، مع سفراء الدول الـ 18 الراعية لعملية السلام في اليمن.

وأكد الوزير اليمني، أن موقف الحكومة اليمنية واضح مع السلام وتعمل من أجل السلام الدائم لكل اليمنيين .. داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهود المبعوث الدولي إلى اليمن من خلال الضغط على مليشيا الحوثي وصالح للعودة إلى التواصل مع المبعوث الدولي .. موضحا أن "المليشيا الانقلابية ترفض التواصل مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وقطعوا أي مشاورات معه".

وأضاف الوزير اليمني أنه " لا يمكن القبول بمكافأة الانقلابيين، وعلينا أن نقول من يعرقل عملية السلام بشكل واضح وصريح، ويجب أن نقول على المليشيا أن توقف حربها على الشعب اليمني وعلى جيراننا، ولدينا معلومات مؤكدة أن هناك أسلحة إيرانية جديدة وصلت إلى المليشيا الحوثية ومنها صواريخ وطائرات بدون طيار وأن تلك المليشيا استخدمت صواريخ إيرانية في ضرب اليمنيين".

وفيما يتعلق بميناء الحديدة قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية "نحن وافقنا على مقترح المبعوث الأممي رغم أنه يتحدث عن طرف ثالث والحكومة كان يمكنها أن تتمسك بحقها في السيادة لكننا قدمنا تنازل من أجل الشعب اليمني ورفع معاناته".

وعن مطار صنعاء الدولي، أشار المخلافي إلى ضرورة أن تخرج المليشيا من المطار ويسلم للكوادر التي كانت تدير المطار خلال العام 2014 تحت إشراف الأمم المتحدة ويفتح المطار، لأنه لن يقبل أحد في استقبال رحلات تنطلق من مطار تديره مليشيا متمردة على الدولة.

ولفت المخلافي إلى أن الحكومة اليمنية تعمل مع الجميع من أجل السلام والاستقرار في اليمن .. معبراً عن أسفه لركود العملية السياسية من بعد مشاورات الكويت .. موضحا أن الحكومة شاركت في مشاورات الكويت لمدة 115 يوميا بحضور الكثير من سفراء الدول الراعية للسلام وكان الأمل أن ينتج عن مشاورات الكويت نهاية لمأساة الشعب اليمني.

واستعرض الوزير اليمني المراحل التي مرت بها العملية السياسية منذ توقيع المبادرة الخليجية مروراً بالحوار الوطني وإعداد مسودة الدستور وتمرد المليشيا واقتحامهم لمحافظة عمران ومن ثم صنعاء وما تلاها من محاصرة رئيس الجمهورية والاستيلاء على المعسكرات ثم قصف مقر إقامة رئيس الجمهورية بعد انتقاله إلى عدن وكانت المليشيا على أبواب قصر المعاشيق في 28 مارس 2015 ..موضحاً أن حرب مليشيا الحوثي وصالح بدأت قبل تدخل التحالف العربي بطلب من رئيس الجمهورية بأشهر طويلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمين مجلس التعاون الخليجي والمبعوث الأممي لليمن يبحثان آخر تطورات

    أخبار

  • يُصحح لمحاور "فرانس 24": في سيناء "إرهابيين" وليس متمردين أو

    أخبار

  • تيلرسون: على الفصائل الشيعية المدعومة من إيران مغادرة العراق

    أخبار

  • للأوروبيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

    أخبار

إعلان

f18784875f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا