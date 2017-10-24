حصاد توك شو.. الجبلاية توافق على مبادرة مرتضى منصور

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حل حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، ضيفًا مساء أمس الاثنين، في برنامج «المدرج»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على قناة dmc sports، وتحدث مدرب الفريق الأحمر عن كل ما يخص فريقه في الفترة الحالية، بعد ساعات من التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ميدو جابر وأحمد الشيخ..

قال «البدري»، إنه متمسك بميدو جابر لاعب الفريق ورفض رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لأنه مقتنع بإمكانياته على المستوى الفني، لكنه قد يكون بحاجة للتطور في بعض الأمور التكتيكية.

وعن أحمد الشيخ، أكد «البدري»، أن اللاعب لم يصل منذ عودته من الإعارة للجاهزية المطلوبة، وكان سئ الحظ بتعرضه للإصابة في بداية الموسم، وأنه على قناعة بإمكانياته لكنه أيضًا مطالب بالتطور في عدة أمور.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه عرض على حسام غالي، قائد الفريق السابق، والنصر السعودي الحالي، لمدة موسمين، مؤكدًا أنه من اللاعبين المقربين إلى قلبه.

ونفى «عبد الحفيظ»، خلال لقائه بحلقة أمس الاثنين، من برنامج «الحريف»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، كل ما يثار حول إجبار اللاعب على الرحيل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لن يخجل في الإفصاح عن التسبب في رحيل اللاعب إذا حدث ذلك بالفعل.

وصرح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لا يمانع في تأجيل مباراة فريقه المقبلة أمام وادي دجلة، من السبت إلى الأحد، بسبب مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة أمس الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة on sport، أن النادي الأهلي يمثل مصر في النهاية، ويجب مراعاة رغبة بعض الزمالكاوية في مشاهدة مباراته أمام الفريق المغربي، معلقًا أنه في بطولة الدوري المحلي يرغب في «هد حيل» الفريق الأحمر ويتمنى تعثره، لكن ما الجدوى في ذلك من تشجيع الوداد؟

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وعلق عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات على اقتراج رئيس الزمالك، مؤكدًا أنه لا أزمة في تأجيل لقاء وادي دجلة، عملًا لصالح جمهور الكرة المصرية رغم الانتقادات التي قد يتعرض لها بسبب ذلك مستقبلًا.

وعلق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على صورة النجم المصري محمد النني، المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، مع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، قائلًا: ماردونا ده كان حلم حياتنا نشوفه من بعيد».

وشنّ عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، هجومًا على عمر هريدي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على خلفية المنشور، الذي كتبه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل مباراة الأهلي والنجم الساحلي بساعات.

وكتب «هريدي»، أن أحد المرشحين بانتخابات القلعة الحمراء المقبلة، اجتمع ببعض لاعبي الفريق وأعطاهم مبلغًا ماديًا كبيرًا نظير التخاذل في اللقاء والخروج من بطولة إفريقيا، للتأثير في موقف بعض المرشحين.

وقال «القيعي»، خلال حلقة الاثنين، من برنامج «ملك وكتابة»، الذي يعرض على قناة الأهلي، «ده كلام فارغ، وكان يجب على المواقع عدم نشره، لأنه كلام عبيط»، موجهًا حديثه لهريدي: «يا رخيص روح اتغطى».



وتحدث سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، عن الفارق بين حسام البدري، ومانويل جوزيه، مؤكدًا أن لكل منهما فلسفته الخاصة المميز بها، كاشفًا أن أفضل فترة له مع النادي الاحمر كلاعب كانت مع البدري.