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غياب قيادات اتحاد المستثمرين عن لقاء الببلاوى بسبب أحداث التحرير

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غياب قيادات اتحاد المستثمرين عن لقاء الببلاوى بسبب أحداث التحرير غياب قيادات اتحاد المستثمرين عن لقاء الببلاوى بسبب أحداث التحرير

قال مصدر مسئول بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اعتداءات المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى على السفارات بميدان التحرير الأربعاء الماضى، أدت إلى غياب قيادات الاتحاد عن حضور اللقاء الوزارى للحكومة، بحضور الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد شارك على مدار الأسبوع الماضى فى عدة لقاءات مع عدد من الوزراء، ومنها الدكتور محمد أبو شادى وزير والتجارة الداخلية، ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن الاتحاد قدم مذكرة بمقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

كانت وزارة الاستثمار قد دعت الأربعاء الماضى الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين لحضور لقاء مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، بأحد الفنادق الكائنة بميدان التحرير، إلا أن عددا كبيرا من قيادات اتحاد المستثمرين لم تحضر اللقاء، ومن بينهم محمد فريد خميس، والدكتور محرم هلال، والمهندس أبو العلا أبو النجا أمين عام الاتحاد.

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مصر 365

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