ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء لـ110 ملايين قدم مكعب بسبب حرارة الجو

قال المهندس خالد عبد البديع، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، إن محطات الكهرباء زادت من معدلات استهلاكها للوقود، بعد ارتفاع درجات الحرارة، لتصل معدلات الاستهلاك منذ أمس إلى أقصى معدلات بلغت 110 ملايين متر مكعب غاز مكافئ "غاز ومازوت"، مقارنة بـ 108 ملايين قدم مكعب غاز مكافئ الأسبوع الماضى.

واستبعد عبد البديع زيادة الاستهلاك عن تلك المعدلات، خاصة أنها تعد أقصى معدلات، متوقعا انخفاضها حالة تراجع درجات الحرارة، لافتا إلى عدم وجود أية عقبات فى توفير الوقود للكهرباء، حيث معدلات الإنتاج فى معدلاتها القصوى، وأن محطات الكهرباء لها الأولوية فى توفير الغاز.