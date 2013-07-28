وزير التخطيط السابق: السلفيون ساذجون واستغلوا ما يجرى للقضاء على الإخوان

قال عمرو دراج القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ووزير التخطيط والتعاون الدولى السابق، إن السلفيين ساذجون جدا، وليس لديهم أى خبرة سياسية.

وشن دراج، فى تصريحات لمجلة فورين بوليسى الأمريكية، هجوما حادا على حزب النور السلفى ووصف أعضاءه بأنهم مجموعة ساذجين، مشيرا إلى أنهم المعارضون الحقيقيون للإخوان، وأنهم أرادوا التخلص من الإخوان أو على الأقل إضعافهم.

وأضاف الوزير الإخوانى السابق "السلفيون معارضونا الحقيقيون، لذلك فقد أرادوا التخلص منا أو على الأقل إضعاف موقفنا، ورأوا فيما يجرى فى مصر فرصة مناسبة للهجوم علينا، حتى يكونوا بمفردهم على الساحة".

يذكر أن مشاركة حزب النور السلفى فى وضع خارطة الطريق والموافقة على تدخل القوات المسلحة وعزل الرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى، أثار غضب الإخوان بصورة كبيرة، خاصة أنه أضعف موقف الإخوان الذين جاءوا باسم الإسلام.