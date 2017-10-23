4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

كتبت - مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه على الرغم من التقلبات الجوية والأمطار التي من المتوقع حدوثها الفترة المقبلة إلا أن درجات الحرارة لن تنخفض عن معدلاتها الطبيعة.

وقدم عبدالعال 4 نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد، أو التعرض للحوادث على الطرق أثناء التقلبات الجوية التي تحدث في فصل الخريف:

ارتداء الأطفال للجواكيت الخفيفية في الصباح الباكر؛ لانخفاض درجات الحرارة الصغرى.

عدم تخفيف الملابس عن المعتاد في فترة الظهيرة، على الرغم من أن الشعور في هذا التوقيت من اليوم يكون مائلًا للحرارة؛ للوقاية من الإصابة بنزلات البرد.

يجب على السائقين توخي أقصى درجات الحذر أثناء سقوط الأمطار، لأن الأرض تكون منزلقة، حتى يتمكنوا من السيطرة على السيارة.

الحذر من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق وعدم القيادة خلال الساعات المتأخرة من الليل إلا في الحالات الضرورية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا اليوم الاثنين، توضح فيه أنه من المنتظر تأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ على غرب البلاد من غد الثلاثاء، على السواحل الشمالية الغربية تمتد نحو الداخل يوم الأربعاء المقبل لتبلغ الموجة ذروتها في نهاية يوم الخميس.

وأضاف البيان، أنه من المنتظر خلال تلك الفترة أن تتكاثر السحب الممطرة على السوحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، تكون غزيرة ورعدية أحيانا، كما تنشط الرياح على غرب البلاد خلال هذه الفترة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.​