وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

كتب- محمد غايات:

أعلن الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحديد الفئات المستحقة للدعم .

وقال الوزير، إنه سيتم الإعلان عن الفئات المستبعدة من البطاقات التموينية، والتي لا تستحق الدعم، في يناير القادم.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، تم الاتفاق على طرح الفئات المستحقة للدعم للحوار المجتمعي وتحديد نماذج علمية للعناصر الاجتماعية والمالية لمن يستحقون، لافتا إلى أن ذلك نظام يسير على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى أنه لا أحد يأخذ حق الآخر، وأن الحكومة تعمل على وصول الحق لأصحابه.

وأكد مصيلحي، أن 350 ألف بطاقة من بطاقات التموين لم يتم استكمال تحديث بياناتها؛ بسبب أخطاء في بيانات الرقم القومي.

وأشار وزير التموين، إلى أنه سيتم فتح الباب أمام تسجيل المواليد الجدد في البطاقات التموينية بعد استكمال قاعدة البيانات، وستكون للفئات الأكثر احتياجا فقط.​