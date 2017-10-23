إصابة ضابط ومجند وشرطيين في انقلاب سيارة بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب ضابط ومجند وشرطيين اثنين بكسور وجروح وإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة شرطة دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بأنه أثناء مرور ملازم أول أحمد جمال فؤاد، الضابط بوحدة مباحث المركز بناحية قرية برديس والقوة المرافقة بالسيارة رقم ب 11 / 9698 شرطة قيادة خفير نظامي سائق "محمد جاد الكريم عبدالرحيم" 35 عامًا، من قوة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كلاً من الضابط المذكور بجروح قطعية بالرسغ الأيمن، قائد السيارة باشتباه نزيف في البطن، مجند "علي محمد علي" بخلع بالكتف الأيمن، و"رمضان عياد بدوي" بشرخ بالكتف الأيمن، من قوة إدارة قوات الأمن سوهاج.

ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6476 إداري المركز لسنة 2017.