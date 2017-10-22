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قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:20 صباحاً
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:19 صباحاً
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:07 صباحاً
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:00 صباحاً
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 11:55 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
خاص مع سيف - تشكيل فريقى الأهلى والنجم لمباراتهم معاً
فيديو
ON Sport
الأحد 22 أكتوبر 2017 06:19 مساءً
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